SD Family представили новый логотип

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек презентовал новый логотип клуба.

«Новый логотип, новый имидж и новая эра SD Family.

Новая глава в истории футбольного клуба SD Family. С сегодняшнего дня, после официального принятия новой визуальной айдентики клуба, начинается новая эра Семьи SD.

Новый логотип, который будет использоваться с декабря 2022 года, представляет собой саму суть клуба: щит – символ силы и прочности, всеми знакомые буквы S и D которые люди уже узнают по всему миру . Эти три элемента составляют ДНК нашего клуба.

Первый же свой матч в новом имидже команды сыграют 25 декабря, в 16:00 на стадионе Астана Арена», – написал Дидар.