Майк сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Казахстане
Экс-хавбек «Амкала» Майк Крапивников дебютирует за SD Family на международном турнире 1XBET MFL.
«Казахстан, всех приветствую! Это Майк! Соскучился по соревновательному футболу, хочу приехать к вам в гости на турнир и, возможно, дебютировать за команду SD, поэтому ждите», – рассказал Майк.
Информация появилась в клубном телеграм-канале.
«Все знают, что Майк – качественный футболист со школой, и я уверен, что он сильно поможет нам в турнире.
Все-таки шесть позиций медийных на поле никто не отменял 😇», – написал основатель SD Дидар Сыдыкбек.
Ранее к казахстанской команде присоединился нападающий «Амкала» Виктор Блатов. Он смог забить в первом же матче против профессиональной команды SD.
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