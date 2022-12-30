Майк сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Казахстане

Экс-хавбек «Амкала» дебютирует за на международном турнире 1XBET MFL.

«Казахстан, всех приветствую! Это Майк! Соскучился по соревновательному футболу, хочу приехать к вам в гости на турнир и, возможно, дебютировать за команду SD, поэтому ждите», – рассказал Майк.

Информация появилась в клубном телеграм-канале.

«Все знают, что Майк – качественный футболист со школой, и я уверен, что он сильно поможет нам в турнире.

Все-таки шесть позиций медийных на поле никто не отменял 😇», – написал основатель SD Дидар Сыдыкбек.

Ранее к казахстанской команде присоединился нападающий «Амкала» Виктор Блатов. Он смог забить в первом же матче против профессиональной команды SD.