Манна о переходе Корша в «Динамо» СПб: «Отношения к футбикам там не совсем хорошее и задержки по зп в районе трех месяцев»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Иван Коршунов 2Drots «Манна» Станислав Манаев Дмитрий Сычев Трансферы Медиафутбол

Хавбек 2Drots Станислав Манаев прокомментировал переход полузащитника команды Ивана Коршунова в «Динамо» Санкт-Петербург.

«Видел новость, что Коршик подписал [контракт] на 1,5 года. В целом, интересно, что из этого выйдет и как все будет. Мы с ним общались на эту тему еще в Краснодаре. Я ему говорил за этот клуб, услышал его цели и планы во всем этом. P.S. «Я уходил из этого клуба в 2D».

Отношения к футбикам там не совсем хорошее, и задержки по зп в районе трех месяцев – такое себе для условий, а если дают, то за один месяц, но я надеюсь, что его выбор не заставит жалеть об этом, как и в ситуации с Сычуликом (Дмитрий Сычев, вратарь 2Drots – прим. Sports.ru). Доверяйте своему решению и не жалейте братцы», – написал Манна.

Ранее Сычев получил приглашение на сборы от клуба РПЛ, однако отказался от этой возможности, объяснив свое решение.

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