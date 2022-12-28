Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев: «ФНЛ я 100% потяну – но надо быть не хуже голкиперов команды, в которую ты идешь»

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Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев оценил свой уровень игры в воротах и шансы сыграть в профессиональный футбол на данный момент.

«Я уверен, что ФНЛ я 100% потяну. В команде из середины таблицы ФНЛ, со вторым, третьим вратарём я буду наравне. Но я уже говорил, что чтобы идти в команду ФНЛ – ты должен быть лучше их, не хуже голкиперов команды, в которую ты идешь. 

Потому что иначе зачем им нужен вратарь такого же уровня. Какой смысл? Что я медийный? Это никого не интересует в профессиональном футболе», – сказал Сычев.

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