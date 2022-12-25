Фил Кострубов об МФЛ-3: «Я лучше заявлю команду на какое-то Первенство Москвы»

Фил Кострубов прокомментировал вероятность участия Reality в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Есть там определенные личности в окружении футбольной лиги, которые сказали такую фразу, что...

Передали точнее слова Коли (Николая Осипова, президента Winline Медиалиги – прим. Sports).

Не знаю правда это или нет, но он сказал, что я сделаю все, чтобы Фил остался за бортом медийного футбола.

Как я и сказал, я не рвусь в 3-й сезон. Если этот 3-й сезон будет такой же, как 2-й, я лучше заявлю команду на какое-то Первенство Москвы, будет тоже самое», – сказал руководитель Reality.