Фил Кострубов об МФЛ-3: «Я лучше заявлю команду на какое-то Первенство Москвы»

Теги Winline Медиалига Reality Николай Осипов Филипп Кострубов Медиафутбол

Фил Кострубов прокомментировал вероятность участия Reality в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Есть там определенные личности в окружении футбольной лиги, которые сказали такую фразу, что...

Передали точнее слова Коли (Николая Осипова, президента Winline Медиалиги – прим. Sports).

Не знаю правда это или нет, но он сказал, что я сделаю все, чтобы Фил остался за бортом медийного футбола.

Как я и сказал, я не рвусь в 3-й сезон. Если этот 3-й сезон будет такой же, как 2-й, я лучше заявлю команду на какое-то Первенство Москвы, будет тоже самое», – сказал руководитель Reality.

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1 комментарий

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Кеша
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Что это за первенство аптеки ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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