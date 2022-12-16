Бирюков не перейдет в «Амкал» из-за Маврина: «Мерзопакостный человек. Дело не в команде, а в людях»
Хавбек «Родины Медиа» Кирилл Бирюков объяснил, почему никогда не перейдет в «Амкал».
«Дело не в команде, пацаны, дело конкретно в людях! И. о. тренера на данный момент [Василий Маврин] – мерзопакостный человек.
Если он окажется в «Родине Медиа» завтра, меня там не будет. Это чтобы вы понимали.
И тем более, парни, ну какой просмотр?
А по поводу 2Drots позже скину информацию 🤫», – написал Бирюков у себя в телеграме.
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