«Наши Парни» провели урок футбола для школьников перед матчем Медиалиги

Футболисты ФК «Наши Парни» провели футбольный урок для учеников московских школ.

Команда, за которую выступают легенды российского футбола и представители РФС, провела занятие для детей перед матчем Медиалиги против «Рубина».

Александр Филимонов, Руслан Пименов, Ренат Янбаев и другие игроки показали упражнения из методического пособия, разработанного РФС специально для проведения уроков физкультуры.

Кроме того, разминку команды перед матчем провел учитель физической культуры, а в состав были включены дети-участники проекта «Футбол в школе» из московской школы №2097.

В этом году в проекте РФС «Футбол в школе» участвуют 2150 школ из 48 регионов страны. Благодаря этой инициативе более 250 000 детей начали заниматься третьим уроком физкультуры – футболом.

В рамках проекта школы получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей и более 100 тысяч единиц дополнительного инвентаря. В самые активные учебные заведения приедут легенды сборной России и молодые футболисты-блогеры.