Семшов возглавил «Чайку» из Второй лиги. Он играл за команду РФС в Медиалиге ранее

стал главным тренером «Чайки» из Песчанокопского.

Соглашение со специалистом заключено по схеме «1+1».

«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение, я не раздумывал, сразу дал согласие.

Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб «Чайка» – это глобальный, ответственный проект. План на ближайшее время – познакомиться с командой и провести тренировочные сборы.

Для любого тренера главное – это результат, который будет показывать команда. Смотрел матчи «Чайки», есть хорошие футболисты, команда достаточно известная.

Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами.

Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы были всегда в хорошем настроении!» – сказал Семшов.

Этой осенью Семшов выступал за команду РФС « » во втором сезоне .

«Наши Парни» вышли в плей-офф, заняв второе место в группе, но в 1/4 финала уступили «На Спорте» (1:1, 1:4 по пенальти).

До этого Семшов работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.

Фото: fc-chayka.ru