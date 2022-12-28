Кокорин анонсировал создание медиафутбольного клуба

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Кокорин рассказал о планах создать медиафутбольную команду.

– Мне как-то звонил твой брат [Кирилл Кокорин] и рассказывал, что вы хотите сделать медийную команду. Расскажи, что вы хотели тогда и планируете ли попробовать собрать команду к МФЛ-3?

– Смотри, мой брат и еще куча ребят, с кем я раньше играл, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры. Я им тогда сказал, что я ничего не буду делать – сказал им заниматься, находить спонсоров.

В зависимости от бюджета я им помогу. Будет большой бюджет – я вам соберу самую медийную команду, которая даст просмотры, которых ни у кого не было, я в этом уверен. Я даже знаю, кто бы это смог сделать. По просмотрам я бы порвал Медиалигу.

– А сам бы закинул монету?

– Нет, – заявил Кокорин.

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33 комментария

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goshforever
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Заголовок новости соответствует примерно никак
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Alex1005
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Тут ни слова нету о том, что он хочет создать медийный клуб
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Rinat Khudayberdin
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Фк Бутырка?!
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prus_3
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С грозным названием ФК "Табурет".
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Knight82
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Ответ weed
12 стульев
Или «Есть два стула»
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Дмитрий Яруллин
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FC Butyrka
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ShanGuide
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Клуб будет называться Кокмаев
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Остап Бендер
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Солнечные мальчики
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ТвояМамка
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Надеюсь на шикарный состав участников. Бывшие сокамерники, брат, Алана Мамаева...
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Alexandr Sokolov
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Ответ weed
объявляем конкурс на название
Любители Шоколадницы

понимайте как хотите)
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Пинающий Достоинства
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korysh
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заголовок громкий, а по факту он там даже бабки не готов давать
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Nils Michael
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Ответ weed
12 стульев
Порвал!)
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Гусейн Магомедрасулов
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Ищу спонсора на создание антимедиафутбольного клуба.
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Стив Харди
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Ответ Человек1991
Коко под Пивко ))
А вот этот вариант мне нравится))
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Глеб Орлов
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титульный спонсор кофемания
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ХавиГави_Паратрупер
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ФК КипрНаш, слоган "Сделай красиво"😉
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Д.Н.Л
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Ответ weed
объявляем конкурс на название
«Футбольный клуб имени валуйского кудесника мяча и стула Александра Александровича Кокорина».
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Жесткий Костас
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Как назвали клуб то!? Стул в глаз? Табуретка в нюх? Сосем палец?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Андрей Гаврилов
И ты, Брут?
Ничто не истинно, все позволено: Ответил Кокорин
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fellx
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Ответ weed
объявляем конкурс на название
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ alexsem69
Операция Ы и другие приключения Шурика)))
Операция Стул во Флоренции и другие приключения Коко
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