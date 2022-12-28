Кокорин анонсировал создание медиафутбольного клуба

Александр Кокорин рассказал о планах создать медиафутбольную команду.

– Мне как-то звонил твой брат [Кирилл Кокорин] и рассказывал, что вы хотите сделать медийную команду. Расскажи, что вы хотели тогда и планируете ли попробовать собрать команду к МФЛ-3?

– Смотри, мой брат и еще куча ребят, с кем я раньше играл, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры. Я им тогда сказал, что я ничего не буду делать – сказал им заниматься, находить спонсоров.

В зависимости от бюджета я им помогу. Будет большой бюджет – я вам соберу самую медийную команду, которая даст просмотры, которых ни у кого не было, я в этом уверен. Я даже знаю, кто бы это смог сделать. По просмотрам я бы порвал Медиалигу.

– А сам бы закинул монету?

– Нет, – заявил Кокорин.