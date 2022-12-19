Тренер «Ариса» о Кокорине: «Нам его не хватает. Микротравма давно его беспокоит»

Главный тренер « » рассказал о состоянии .

Сообщалось, что форвард пропускал последние игры команды из Лимасола из-за повреждения.

– У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше.

Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь.

Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

– В следующем матче он уже сможет сыграть?

– Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут, – заявил тренер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ