Тренер «Ариса» о Кокорине: «Нам его не хватает. Микротравма давно его беспокоит»
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии Александра Кокорина.
Сообщалось, что форвард пропускал последние игры команды из Лимасола из-за повреждения.
– У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше.
Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь.
Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.
– В следующем матче он уже сможет сыграть?
– Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут, – заявил тренер.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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