Райзен о главном событии года: «То, что мы «Амкал» переехали. У них все как будто белое, но под другим углом кажется черным»

Райзен рассказал, какую победу «Броуков» считает самой важной в этом году.

– Главное медийное событие за год?

– Для меня – то, что мы «Амкал» переехали. Когда я создавал команду, я изначально закладывал это как одну из целей. Очень хотелось.

Ты для себя выбираешь команду, которая является для тебя раздражителем. Типа «Тоттенхэма». И ты хочешь ее обыграть.

– Почему для тебя «Амкал» настолько раздражитель?

– Не знаю, может, из-за или Чужого. Там есть некоторые персоналии. С точки зрения бренда – не скажу, что я к чем-то плохо отношусь. К Герману тоже спокойно отношусь, с ним у нас недопониманий нет.

Но именно на футбольном поле у них какой-то стилек повествования своей истории, как мне кажется, не совсем честный, не совсем справедливый. Все как будто открыто, но одновременно с этим закрыто. Как будто белое, но под другим углом оно уже кажется черным. У меня это всегда вызывало эмоцию.

Потому что «дроты» – они на поверхности. Некит не может сдержать себя, когда говорит о том, что его волнует. Он всегда говорит от души. И ты знаешь, что если Некит сказал херню, это в нем сидит.

А когда говоришь об «Амкале», ты не знаешь, что скрывается за этим, но можешь догадываться, опираясь на какие-то факты, – сказал президент « ».