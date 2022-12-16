«Флорентино Перес звонил, говорит, в «Реал» надо». Гендузи и Шепляков высмеяли вбросы игроков МФЛ про интерес топ-клубов

Игроки «Денег» Александр Шепляков и Гендузи спародировали попытки игроков Winline Медиалиги привлечь к себе внимание топ-клубов.

В ролике Гендузи находит вратаря Шеплякова копающимся в мусорном баке.

Гендузи: «Ты переходишь в «Амкал»?»

Шепляков: «Прямого предложения от них не было».

Гендузи: «Интерес есть?»

Шепляков: «Ну я слышал что-то там от людей. Что-то такое люди доносят, но прямого предложения не было».

Гендузи: «В «Амкал» хочешь вообще?»

Шепляков: «Ну если Герман хорошее предложение сделает…»

Гендузи: «Еще кто-то интересовался тобой?»

Шепляков: «Жека с Некитом из 2Drots мне всю телегу оборвали, не знаю, что делать. Я сам в «Амкал» хочу, а они все пишут и пишут. Я их в мьют кинул, не рассматриваю пока.

Флорентино Перес тоже звонил, Куртуа ведь у нас в « » в аренде. Перес говорит, что в «Реал» надо вместо Куртуа, но я пока думаю».

Гендузи: «А что ты вообще готов сделать ради перехода в «Амкал»?»

Шепляков: «Могу сальто #######».

В конце ролика вратарь «Денег» комичным образом исполняет сальто, падая на снегу.

Ранее на этой неделе хавбек « » Норик заявил, что в числе прочих интерес к нему проявляет «Амкал». Капитан «Амкала» Сибскана в ответ высмеял Норика, заявив, что тот таким образом просто привлекает к себе внимание.