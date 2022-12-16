«Флорентино Перес звонил, говорит, в «Реал» надо». Гендузи и Шепляков высмеяли вбросы игроков МФЛ про интерес топ-клубов
Игроки «Денег» Александр Шепляков и Гендузи спародировали попытки игроков Winline Медиалиги привлечь к себе внимание топ-клубов.
В ролике Гендузи находит вратаря Шеплякова копающимся в мусорном баке.
Гендузи: «Ты переходишь в «Амкал»?»
Шепляков: «Прямого предложения от них не было».
Гендузи: «Интерес есть?»
Шепляков: «Ну я слышал что-то там от людей. Что-то такое люди доносят, но прямого предложения не было».
Гендузи: «В «Амкал» хочешь вообще?»
Шепляков: «Ну если Герман хорошее предложение сделает…»
Гендузи: «Еще кто-то интересовался тобой?»
Шепляков: «Жека с Некитом из 2Drots мне всю телегу оборвали, не знаю, что делать. Я сам в «Амкал» хочу, а они все пишут и пишут. Я их в мьют кинул, не рассматриваю пока.
Флорентино Перес тоже звонил, Куртуа ведь у нас в «На Спорте» в аренде. Перес говорит, что в «Реал» надо вместо Куртуа, но я пока думаю».
Гендузи: «А что ты вообще готов сделать ради перехода в «Амкал»?»
Шепляков: «Могу сальто #######».
В конце ролика вратарь «Денег» комичным образом исполняет сальто, падая на снегу.
Ранее на этой неделе хавбек «Рубина» Норик заявил, что в числе прочих интерес к нему проявляет «Амкал». Капитан «Амкала» Сибскана в ответ высмеял Норика, заявив, что тот таким образом просто привлекает к себе внимание.
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