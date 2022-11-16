Уткин отказался от совместного фото с Камилом Гаджиевым. Босс Fights Nights дал Василию пощечину в сентябре

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На конференции Winline Медиалиги президент Fight Nights Камил Гаджиев предложил президенту «Эгриси» Василию Уткину сделать совместное фото.

Гаджиев хотел, чтобы все участники конференции сфотографировались, а сам хотел обняться с Василием для снимка. Однако Уткин отказался.

Гаджиев: Сейчас надо сделать фотографию – она для нас будет прощальной. Как вы смотрите на то, чтобы сейчас я и Василий Уткин сели бы тут в обнимку, а вы все встали бы сзади нас, и мы бы сделали хорошее фото.

Уткин: Большое спасибо, но я, пожалуй, откажусь от такой чести.

Гаджиев: Вот видите – я всегда знал, что я более благородный человек.

В сентябре между Камилом и Василием произошел конфликт. За несколько дней до матча между Fight Nights и «Эгриси» (1:0) Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, однако босс Fight Nights от него отказался. Уткин после этого назвал Гаджиева «фуфлогон».

Перед матчем Гаджиев пытался поздороваться с Уткиным за руку, однако Василий отказался пожать ее.

Разозлившийся Гаджиев несколько раз дал Уткину легкую пощечину и сказал: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!»

По итогам регулярного чемпионата МФЛ и «Эгриси» Уткина, и Fight Nights Гаджиева не вышли в плей-офф.

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