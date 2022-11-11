Уткин о победе 7:0 его «Эгриси»: «Я болею за 2 команды: сборную России и «Эгриси». Они сначала все проигрывают, а в последнем матче громят соперника»
Василий Уткин поделился впечатлениями после победы «Эгриси» над «Рубином» в Winline Медиалиге (7:0).
В заключительном туре регулярного чемпионата команда Уткина разгромила казанский клуб. При этом «Эгриси» досрочно потерял шансы выйти в плей-офф.
«Я всю жизнь болею за две команды: за сборную России и за «Эгриси».
Они всегда поступают одинаково: сначала все проигрывают, а потом устраивают разгром сопернику.
Это по заветам моей бабушки. Настоящие игроки, они всегда до десяти допускают, а потом заплачут и уйдут», – сказал Уткин телеграм-каналу «Лига медиафутбол».
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