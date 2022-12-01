«Эгриси» Уткина обратились к болельщикам сборной Бельгии: «Нас тоже перед началом турнира считали сильнейшей командой»

ФК «Эгриси» высказался о невыходе сборной Бельгии из группы на ЧМ-2022.

«Фанаты Бельгии, не расстраивайтесь! Нас тоже перед началом турнира считали сильнейшей командой, которая на изи должна залетать в плей-офф», – написали в телеграм-канала команды.

Команда Василия Уткина заняла 6-е место в группе Б второго сезона Winline Медиалиги и не вышла из группы.

Сборная Бельгии набрала 4 очка в группе F и не вышла из группы на ЧМ-2022.