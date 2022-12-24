Райзен о межсезонье: «Сборная МФЛ должна сыграть в Дубае с командами РПЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал возможное участие команды в турнире на сборах команд РПЛ.

«Сборная МФЛ должна сыграть в Дубае с командами РПЛ. Лига сейчас это согласовывает. Там будут такие клубы, как «Спартак» и «Краснодар». Возможно, сборная МФЛ сыграет с одной из этих команд. 

Сборную возглавит Дмитрий Викторович Кузнецов, если все получится. Проблема в том, что даты турнира в Казахстане могут совпасть с датой этого мероприятия в Дубае.

Мне кажется, что от «БроукБойз» заслужили сыграть Дьяков, Давыдов Илья, Макей, Ваня Зириков», – сказал Райзен.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Паровозов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пошли вы со своей медиалигой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Достали с этими футбольными отходами....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ WhatZ
А Соболев, Джикия и Промес будут играть за сборную МФЛ или за Спартак? Так то они в обеих командах выступали/выступают =)
В мфл они не выступали, как игроки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что думает Интел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhatZ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Соболев, Джикия и Промес будут играть за сборную МФЛ или за Спартак? Так то они в обеих командах выступали/выступают =)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий