Райзен о межсезонье: «Сборная МФЛ должна сыграть в Дубае с командами РПЛ»

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал возможное участие команды в турнире на сборах команд РПЛ.

«Сборная МФЛ должна сыграть в Дубае с командами РПЛ. Лига сейчас это согласовывает. Там будут такие клубы, как «Спартак» и «Краснодар». Возможно, сборная МФЛ сыграет с одной из этих команд.

Сборную возглавит Дмитрий Викторович Кузнецов, если все получится. Проблема в том, что даты турнира в Казахстане могут совпасть с датой этого мероприятия в Дубае.

Мне кажется, что от «БроукБойз» заслужили сыграть Дьяков, Давыдов Илья, Макей, Ваня Зириков», – сказал Райзен.