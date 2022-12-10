«Олег Майами выиграл бой с Тигиевым. У Георгия кислородное голодание». Славон о поединке

Хавбек «На Спорте» Славон прокомментировал бой защитника «БроукБойз» Георгия Тигиева и форварда «На Спорте» Олега Майами и рассказал его результат.

«Спешу вас всех обрадовать – Олег выиграл. Что касаемо поединка – есть разные вбросы, мол Тигиева увезли на скорой. После поединка у Тигиева случилось кислородное голодание.

У меня была похожая история, когда я выступал по тайскому боксу. В своем первом бою я бил и не дышал – т.е. я бил, затаив дыхание. После первого раунда, когда я сел, я начал задыхаться.

Похожая история случилась и у Тиги, потому что он не был готов к трехраундовому поединку. Он думал, что выйдет на лайте и все сделает красиво. Но есть вещи, которые мы о себе думаем, а есть реальность – к сожалению, реальность оказалась сильнее», – заявил Славон.