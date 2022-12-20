Форза о высказываниях Кузнецова: «Меня это очень печалит, потому что всегда к нему было теплое отношение»

Полузащитник «Амкала» Форзарезор прокомментировал высказывания главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова про Сибскану, Маврина и вылете « » с МКС.

Дмитрий Викторович сходил на подкаст к «Броукам», где назвал Сибыча – манекеном, которому уже нужно играть с дедами. – неудачником, и считает, что «Амкал» специально сыграл с «дротами» на МКС вничью (2:2), чтобы «бейбики» не вышли из группы и вылетели с турнира.

– Что думаешь про слова Кузнецова?

– Ну, ##### (смеется). Я не хочу никаких гадостей говорить, но меня огорчает, что по всей видимости Кузнецов сам во все это прям верит жестко.

– Не думаешь, что он может играть?

– Я надеялся на это. Просто понимаешь, маска фрика она свойственна людям молодым, условно, Goody может херню сделать охватов ради, и все такие: «Ну, окей, это Goody», но Кузнецову нахер эти охваты?

Я в один момент себя так успокаивал, но сейчас я считаю, что он действительно так думает. Меня это очень печалит, потому что всегда к нему было теплое отношение.

Я помню, перед матчем с молодежкой ЦСКА мы тренировались, он пришел и все тепло с ним поздоровались. Просто мне очень грустно, – сказал Форза.

Кузнецов залетел на подкаст к «Броукам» и рассказал, что «дроты» все еще не предложили контракт, а еще назвал Сибскану манекеном