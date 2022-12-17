Маврин о Карате: «Нам необходим дополнительный форвард – двух нападающих сейчас уже не хватает»

И. о. главного тренера «Амкала» Василий Маврин прокомментировал количество игрового времени форварда 2Drots Карата, если он перейдет в команду Германа.

«Действительно, дополнительный нападающий нужен «Амкалу» 100%, потому что чем больше разнообразие и вариативность этих нападающих – тем интереснее можно играть «Амкалу».

Плюс мы все понимаем, что два нападающих, которые у нас сейчас есть, это достаточно мало, учитывая, что количество соревновательного футбола увеличилось – то же самое с травмами беда. И Карат, я думаю, если будет заряжен, то будет получать игрового времени вполне достаточно», – сказал Маврин.