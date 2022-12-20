Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о мерче Лионеля Месси.

«Месси – лох, прогадал с ценником на свой мерч. Меньше трех тысяч за футболку просит, еще и акцию ввел. Если покупаешь три, плюс одна в подарок идет.

2Drots вон грамотно за четыре тысячи свои футболочки толкает. Но с другой стороны, и МФЛ – это не ЧМ. Тут буллиталити тяжелее реализовать, чем только пенальти», – написал Сибскана.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).