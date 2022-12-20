Капитан «Амкала»: «Месси – лох, прогадал с ценником на свой мерч, меньше 3 тысяч за футболку. 2Drots грамотно за 4 тысячи толкают»
Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о мерче Лионеля Месси.
«Месси – лох, прогадал с ценником на свой мерч. Меньше трех тысяч за футболку просит, еще и акцию ввел. Если покупаешь три, плюс одна в подарок идет.
2Drots вон грамотно за четыре тысячи свои футболочки толкает. Но с другой стороны, и МФЛ – это не ЧМ. Тут буллиталити тяжелее реализовать, чем только пенальти», – написал Сибскана.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
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