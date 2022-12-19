Ларионов переживал за Аргентину: «Сценарий не напишешь: артистизм, персоналии делают игру красивее. «Торпедо» стремится, чтобы люди получали удовольствие»

Главный тренер « » рассказал, что поддерживал Аргентину в финале ЧМ-2022.

Аргентинская команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 пенальти) в серии пенальти.

– За кого переживали и какие впечатления?

– Аргентина. Аргентина абсолютно.

– Скалони не у вас стажировался? [стало известно, что футбольный тренер Евгений Калешин пройдет стажировку у Ларионова]

– (Смеется) Я могу говорить о футболе очень долго. С удовольствием смотрел матч и вообще весь чемпионат мира.

Очень рад за Месси, за сборную Аргентины. Вообще за футбол, который показали обе команды, доставившее колоссальное удовольствие, наверное, миллиарду болельщиков.

Это говорит о том, что артистизм, красота, мастерство, персоналии делают игру красивее, делают игру зрелищной для всего мира.

Не хочу говорить высокопарных слов о нашей команде, но то, что мы стремимся... Может быть, на другом масштабе делать, чтобы люди получали удовольствие от игры.

Потому что мы все видели, что такое футбол, что такое драма. Никакой сценарий не напишешь, потому что это происходит в течение матча. Решается золото, судьбы, карьеры игроков. Поэтому я бы очень рад за Аргентину, – сказал главный тренер нижегородской команды.

«Торпедо», которое тратит на игроков 269 миллионов рублей и не вписывается в минимальный пол зарплат КХЛ, забросило 110 шайб в 39 матчах сезона.

Это третий показатель в Западной конференции. Больше забили только ЦСКА (127 голов) и СКА (151 гол).