Джек Уилшер: «Проиграй Месси финал, я мог бы расплакаться. Идеальной игру сделало чемпионство Мартинеса – он совершил один из важнейших сэйвов в истории»
Экс-хавбек «Арсенала» Джек Уилшер едва не расчувствовался после финала ЧМ-2022.
«Я смотрел финал вместе с тренерами «Арсенала», и мы словно попали на эмоциональные качели.
Я не стану говорить, что расплакался после финального свистка, но это вполне могло бы произойти, если бы Лионель Месси проиграл.
А идеальным финал сделало то, что рядом с Месси был мой старый приятель Эмилиано Мартинес, который провел великолепный матч.
Я помню его семнадцатилетнего, помню, как он уезжал в аренду в такие клубы, как «Оксфорд», а теперь он чемпион мира. Я рад за него. Он сделал один из самых важных сэйвов в истории финалов, ногой не дав забить Коло-Муани в самом конце дополнительного времени, и перевел игру в серию пенальти.
Серьезно, этот сэйв позволил Месси выиграть приз, который мы все давно хотели видеть в его руках, который он сам хотел получить больше всего на свете.
У меня вообще нет никаких сомнений насчет награды лучшему вратарю турнира. Эта история показывает, что никогда нельзя сдаваться.
Мартинес не добился желаемого, не стал основным вратарем «Арсенала», но теперь он на вершине мира», – отметил Уилшер.
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