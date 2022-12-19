Джек Уилшер: «Проиграй Месси финал, я мог бы расплакаться. Идеальной игру сделало чемпионство Мартинеса – он совершил один из важнейших сэйвов в истории»

Экс-хавбек «Арсенала» едва не расчувствовался после финала .

«Я смотрел финал вместе с тренерами «Арсенала», и мы словно попали на эмоциональные качели.

Я не стану говорить, что расплакался после финального свистка, но это вполне могло бы произойти, если бы проиграл.

А идеальным финал сделало то, что рядом с Месси был мой старый приятель , который провел великолепный матч.

Я помню его семнадцатилетнего, помню, как он уезжал в аренду в такие клубы, как «Оксфорд», а теперь он чемпион мира. Я рад за него. Он сделал один из самых важных сэйвов в истории финалов, ногой не дав забить Коло-Муани в самом конце дополнительного времени, и перевел игру в серию пенальти.

Серьезно, этот сэйв позволил Месси выиграть приз, который мы все давно хотели видеть в его руках, который он сам хотел получить больше всего на свете.

У меня вообще нет никаких сомнений насчет награды лучшему вратарю турнира. Эта история показывает, что никогда нельзя сдаваться.

Мартинес не добился желаемого, не стал основным вратарем « », но теперь он на вершине мира», – отметил Уилшер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ