Президент «Титана»: «Действительно, нас интересует Эйтан. Может получиться качественный медиапродукт»

Президент «Титана» Александр Зуев прокомментировал возможный трансфер нападающего 2Drots Эйтана.

«Действительно, нас интересует Эйтан. В первую очередь тем, что он один из самых харизматичных игроков. Если его правильно направить, то может получиться качественный медиапродукт.

Более того, он довольно неплох в футболе, но для него нужно найти позицию и подходящих партнеров. Соответственно, очень хорошая боевая единица получится, как футбольная, так и медийная», – сказал Зуев.

Ранее Эйтан рассказал, что Зуев приглашал его в «Титан».