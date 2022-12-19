Президент «Титана»: «Действительно, нас интересует Эйтан. Может получиться качественный медиапродукт»

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Президент «Титана» Александр Зуев прокомментировал возможный трансфер нападающего 2Drots Эйтана.

«Действительно, нас интересует Эйтан. В первую очередь тем, что он один из самых харизматичных игроков. Если его правильно направить, то может получиться качественный медиапродукт.

Более того, он довольно неплох в футболе, но для него нужно найти позицию и подходящих партнеров. Соответственно, очень хорошая боевая единица получится, как футбольная, так и медийная», – сказал Зуев.

Ранее Эйтан рассказал, что Зуев приглашал его в «Титан».

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