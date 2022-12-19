Эйтан получил предложение от «Титана»: «Сумма – до 100 тысяч, еще я буду вести ютуб-канал»

Нападающий 2Drots Эйтан получил предложение от «Титана».

Эйтан: «Мне «Титан» предлагал перейти к ним в команду. Мне звонил их руководитель (президент «Титана» Александр Зуев – прим. Sports.ru)».

Вагабонд: «Был слух, что он [Александр Зуев] прям кайфует с тебя, то есть нет такого, что ты просто десять минут проводишь на поле и чувак восхищается, нет. Он видит в тебе потенциал, что тебе не дают шанс, поэтому он берет тебя в «Титан». Я не понимаю, чем ты его зацепил».

Эйтан: «Харизмой, красотой! Если я перехожу к ним, то со мной хотят открыть отдельную рубрику, как сериал. Он даст игровое время по-любому, сказал, что у него все три вратаря играли в финале [ЛФЛ]. Это меня удивило. Предложил определенную сумму – до 100 тысяч, еще я буду вести ютуб-канал и от этого тоже получать деньги.

Вагабонд: «И что ответил?»

Эйтан: «Ничего, я сказал, что я подумаю. Предложение хорошее, учитывая то, что я буду играть. Но зависит от того, сколько будет существовать команда, как они в медийку зайдут, поэтому тут надо подумать. Наверное, максимум в аренду, но переходить не буду», – сказал Эйтан.

Ранее Эйтан неоднократно выражал недовольство малым количеством игрового времени в «дротах».