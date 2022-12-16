Жека об угрозах Норика Сибскане: «Священный чапалах рано или поздно ему прилетит, думаю»

Президенты 2Drots Жека и Некит обсудили конфликт Норика и Сибсканы.

Капитан «Амкала» высмеял хавбека «Рубина» после слов о том, что Герман якобы готов готов пригласить его в свою команду.

В своем сообщении Сибскана несколько раз оскорбил Норика – за это полузащитник казанского клуба пообещал дать ему чапалах при встрече.

Жека: «Во дворе, где я рос, за то, что Сибыч пишет, мне бы голову оторвали. Я думаю, рано или поздно этот священный чапалах ему прилетит. И неужели от Норика? Это будет неожиданно – как и его пенальти [с сальто].

Некит: «А может и чапалах с вертушкой будет? Знаешь, это вечный спор о том, насколько что дозволено в интернете. С одной стороны, можно сказать, зачем вообще реагировать на какие-то слова в интернете? А с другой стороны, ты можешь подумать, почему он имеет на это право? Ведь они оба с одного комьюнити.

Одно дело прочитать что-то в комментариях от малыша со школы, это же не будет тебя задевать, чтобы ехать что-то предъявлять?»