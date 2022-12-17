Гуди: «Гонорар за Хасбика – очень большой, но Эльдар в любом случае в команде»

Теги Хасбик Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Эльдар Джарахов Медиафутбол

Президент GOATS Гуди оценил шансы подписать в команду Хасбика.

«Сумма гонорара Хасбика действительно очень большая – мы обсуждаем это с менеджментом. Вопрос в том, что Джарахов в любом случае в команде, так же как и другие ребята, которые были в прошлом сезоне. 

У нас нет такого, что кто-то получает деньги за разовый приезд – у нас либо человек в команде, либо нет. Эльдар Джарахов в команде, просто Джарахов был приглашен как игрок на одну игру, потому что это был шоу-матч.

Сами понимаете – если бы Эльдар стоял в других матчах против немедийных составов, то они накидали бы ему полную охапку, полный баул мячей», – сказал Гуди.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные