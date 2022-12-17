Гуди: «Гонорар за Хасбика – очень большой, но Эльдар в любом случае в команде»

Президент GOATS Гуди оценил шансы подписать в команду Хасбика.

«Сумма гонорара Хасбика действительно очень большая – мы обсуждаем это с менеджментом. Вопрос в том, что Джарахов в любом случае в команде, так же как и другие ребята, которые были в прошлом сезоне.

У нас нет такого, что кто-то получает деньги за разовый приезд – у нас либо человек в команде, либо нет. Эльдар Джарахов в команде, просто Джарахов был приглашен как игрок на одну игру, потому что это был шоу-матч.

Сами понимаете – если бы Эльдар стоял в других матчах против немедийных составов, то они накидали бы ему полную охапку, полный баул мячей», – сказал Гуди.