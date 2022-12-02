Градиленко о Паше Технике: «Он захотел покурить перед матчем. Я попросил выйти на улицу – он вернулся вообще никакидзе»

Дмитрий Градиленко рассказал, почему Паша Техник так и не сыграл за его команду.

Рэпер в октябре должен был выйти на поле в матче в составе клуба , главным тренером которого является Градиленко.

Однако главный арбитр в итоге не разрешил Технику сыграть.

– Ты тренер команды, в которой на 15 секунд на поле должен был выйти Паша Техник. Как это вообще?

– Слушай, он приехал, все было нормально. Он был немного под градусом. Я почувствовал сразу, у меня с обонянием все хорошо.

Думаю, ну ладно, выйдет, сыграет 2-3 минуты. Потом он говорит, что хочет покурить. Я говорю: «В раздевалке нельзя».

Он достает сигарету, я подозвал его директора: «Выйдите на улицу, за угол зайдите, покурите и приходите обратно».

Он ушел, а пришел вообще никакидзе.

– Ему пять минут всего для этого надо?

– Может, это было не пять минут. Я был весь в игре, смотрю, он ходит уже: «Вяяуууэээ». Я такой: «Мдаааа». Не очень, – сказал Градиленко в беседе с Тимуром Гурцкая на шоу «Это Кубок мира, брат».

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья