Градиленко о Паше Технике: «Он захотел покурить перед матчем. Я попросил выйти на улицу – он вернулся вообще никакидзе»
Дмитрий Градиленко рассказал, почему Паша Техник так и не сыграл за его команду.
Рэпер в октябре должен был выйти на поле в матче Winline Медиалиги в составе клуба GOATS, главным тренером которого является Градиленко.
Однако главный арбитр в итоге не разрешил Технику сыграть.
– Ты тренер команды, в которой на 15 секунд на поле должен был выйти Паша Техник. Как это вообще?
– Слушай, он приехал, все было нормально. Он был немного под градусом. Я почувствовал сразу, у меня с обонянием все хорошо.
Думаю, ну ладно, выйдет, сыграет 2-3 минуты. Потом он говорит, что хочет покурить. Я говорю: «В раздевалке нельзя».
Он достает сигарету, я подозвал его директора: «Выйдите на улицу, за угол зайдите, покурите и приходите обратно».
Он ушел, а пришел вообще никакидзе.
– Ему пять минут всего для этого надо?
– Может, это было не пять минут. Я был весь в игре, смотрю, он ходит уже: «Вяяуууэээ». Я такой: «Мдаааа». Не очень, – сказал Градиленко в беседе с Тимуром Гурцкая на шоу «Это Кубок мира, брат».
Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья
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