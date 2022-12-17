Goody о GOATS: «У нас стоит задача выиграть Медиалигу»

Goody рассказал о шоу-матчах GOATS и о целях команды на 3 сезон Winline Медиалиги.

«Шоу-матчи обязательно будут! Вопрос в том, что у нас стоит задача выиграть Медиалигу. Поэтому, если от исхода матча будет мало что зависеть, то мы будем хоть 90 минут играть полностью медийным составом, потому что мы единственная команда, где есть реально медийные личности, артисты и так далее.

В том же 2Drots – футбольные блогеры, которые стали медийными, а у нас ребята, которые когда-то играли в футбол и которые просто любят футбол. Поэтому полностью медийный состав мы будем выпускать только если этот матч будет для нас не важен или в каких-нибудь шоу-матчах вне турнирной таблицы», – сказ Goody.