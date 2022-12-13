«Реал» всегда усиливается. Ждите, будет горячо». Некит о трансферах «дротов» перед третьим сезоном МФЛ

Теги 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы Медиафутбол

Некит рассказал о трансферах 2Drots на следующий сезон Winline Медиалиги.

– Будут ли топовые приобретения? 

– Будут 100%. Мы уже работаем на трансферном рынке. «Реал Мадрид» всегда усиливается, поэтому ждите, будет горячо.

– Это кто-то из профессиональных игроков или из медийных?

– Вероятнее, из медийных игроков, потому что из профессионального футбика не так прикольно. Знаешь, как Алекс Стиль, например. Мне именно такие трансферы больше всего нравятся.

– Ты можешь назвать пару фамилий?

– Братан, перехватят тише-тише, спокойненько. Все увидите, пацаны, – сказал Некит.

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