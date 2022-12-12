Форза о Сослане: «Это один из последних людей, кого я хотел бы видеть в «Амкале»

Хавбек «Амкала» Артемий Плетнев прокомментировал слухи о назначении Сослана Гатагова главным тренером команды.

Эрик: «Как ты думаешь, подошел бы Сослан «Амкалу»?»

: «Нет, нет, нет. Я даже на днях, когда пошли эти обсуждения, спросил: «Мы же на серьезке его не рассматриваем, я надеюсь?» Честно, это один из последних людей, которых я хотел бы видеть в этой команде».

Эрик: «Почему?»

Форза: «Ну, условно, к Бабину были претензии по поводу игрового времени, они все были основаны исключительно из-за несбывшихся предвыборных обещаний».

Эрик: «Смотри, при Сослане Текила забил хет-трик, Майами забил гол».

Форза: «Но при этом если открыть состав «На Спорте», то я назову тебе человек 20, которых вообще не было на этих матчах. Я знаю, у кого в матче против «Амкала» было огромное желание выйти на поле – это Коля Лакер (экс-игрок «Амкала» – Sports.ru), которому не дали ни секундочки».

Эрик: «Я потом общался с Сосланом, да, это был принципиальный момент. Он сказал, что с «Амкалом» не пойдет на поводу, сделает все, чтобы вас обыграть. Ему было все равно: профики, не профики, что хотите говорите, но ему главное – обыграть «Амкал».

Форза: «При Бабине были недовольства игровым временем, а при Гатагове они уйдут в абсолют. Это будет болезненнее, люди окончательно потеряют мотивацию.

Странно бы было брать этого человека в «Амкал». Для меня это настолько же странно, если бы Кузнецов стал главным тренером «Амкала», который говорит, что с «Амкалом» не хочет иметь никаких дел. Гатагов для меня что-то примерно такое же.

«Будешь тренером – поймешь» – это идеальная фраза которая отлично описывает Гатагова в «Амкале», так будет на любое решение, ##### не будет диалога».