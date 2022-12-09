Василий Маврин: «Я не вижу смысла Гатагову переходить в «Амкал»

Василий Маврин прокомментировал слухи о возможном назначении Сослана Гатагова главным тренером в «Амкал».

«Я не вижу смысла Гатагову переходить в «Амкал». В чем профит? Он привык решать все сам, а «Амкал» и 2Drots – две структуры, в которых президенты в любом случае имеют последнее слово.

Если Гатагов придет в «Амкал», он захочет решать все. Я думаю, у него это не получится, как и у Кузнецова не получается это делать», – сказал Маврин.

В конце второго сезона WInline Медиалиги Василий Маврин занимал должность и.о. главного тренера «Амкала».