Герман: «Если бы не ушел Прокоп и не сломал ногу Маврин, мы боролись бы за первое место в МФЛ»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико высказался об игре команды во втором сезоне .

«Все уже видели, что за нашу команду [в матче с «Бей Беги»] сыграл . Как же нам его не хватает! Это просто какой-то невероятный футболист, который уже настолько вжился в днк «Амкала», что с его появлением абсолютно все в линии полузащиты начинают быть в порядке.

Все понимают, как ему отдать, все знают, что в любой момент он откроется, может подсказать, может получить мяч и отдать дальше. Просто, я не знаю, это какая-то сыгранность – 99 уровень.

Честно, есть понимание, что если бы от нас не ушел Мишка Прокоп и не сломал ногу , имея двух этих футболистов на поле, я уверен, что мы 100 процентов боролись за первое место в МФЛ.

Нам не хватило очень сильно двух основополагающих игроков, на которых большинство матчей в Кубке России строились, поэтому, конечно, будем искать замену Мише Прокопу, ну, а Васю будем восстанавливать, чтобы он быстрее вернулся на поле», – сказал Герман.

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