Камил Гаджиев: «Я бы никогда не пошел в Медиалигу будучи действующим футболистом. Это стремно»

назвал стремным участие действующих футболистов в матчах Winline Медиалиги.

«Если бы я был действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел бы играть в Медиалигу. Считаю, что это стремная тема.

Если я действующий футболист, идти играть с мужиками, которые просто любят футбол, – это чуть стремно.

Если я Павлюченко, который уже свое отыграл 10 лет назад, а теперь играю в свое удовольствие, – это чуть другая история.

А если я действующий игрок, мне не нашли места в футболе, и я сразу ушел в МФЛ – по мне, это стремно», – сказал основатель и игрок .