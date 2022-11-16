Камил Гаджиев: «Я бы никогда не пошел в Медиалигу будучи действующим футболистом. Это стремно»
Камил Гаджиев назвал стремным участие действующих футболистов в матчах Winline Медиалиги.
«Если бы я был действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел бы играть в Медиалигу. Считаю, что это стремная тема.
Если я действующий футболист, идти играть с мужиками, которые просто любят футбол, – это чуть стремно.
Если я Павлюченко, который уже свое отыграл 10 лет назад, а теперь играю в свое удовольствие, – это чуть другая история.
А если я действующий игрок, мне не нашли места в футболе, и я сразу ушел в МФЛ – по мне, это стремно», – сказал основатель и игрок Fight Nights.
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