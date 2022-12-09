««На Спорте» будет жить». Лев Борисович об уходе Гатагова и будущем команды

Президент «На Спорте» Лев Соленов рассказал о будущем команды после ухода главного тренера Сослана Гатагова из клуба.

– Много слухов сейчас ходит о хаосе внутри «На Спорте», говорят, что многие могут уйти. Команда будет жить?

– Команда безусловно будет жить. Это во многом будет зависеть от того, какая дальнейшая судьба будет у Сослана Маратовича [Гатагова]. Если он, гипотетически, создаст свою команду, то каких-то футболистов он захочет забрать с собой. Если он перейдет в «Амкал», например, то вряд ли он захочет забирать с собой футболистов.

– А есть уже такие игроки, которые объявили об уходе, но вы пока нигде об этом не говорили?

– Нет, таких игроков нет. Мы со всеми игроками на связи. Я вообще могу дать такой инсайд, что вся команда уже знает, кто будет их новым главным тренером, – заявил Лев.