Босс «На Спорте» после поражения в полуфинале: «Все расстроены, эмоции, слезы. Возможно, будут глобальные изменения»

Президент «На Спорте» Лев Солевнов подвел итоги сезона Winline Медиалиги и рассказал о будущем команды.

– Лев Борисович, команда проиграла, поделитесь впечатлениями, как вообще команда сейчас реагирует в раздевалке.

– Все расстроены, как обычно эмоциональные речи, слезы, думаю это нормально.

– Можете подвести итоги «На Спорте» во 2-м сезоне?

– Я думаю, аудитория сама может подвести итоги, как команда трансформировалась, какие личности у нас появились. Комментарии говорят сами за себя. Я думаю, сегодня нас поддерживало большинство.

– У вас после 1-го сезона была глобальная перестройка, будут ли сейчас какие то изменения в команде?

– Я думаю, да. Мы сейчас отдохнем, вернемся и будем принимать решение. Я думаю, что возможны глобальные изменения.

– Это возможно смена тренер, президента или спортивного директора?

– Президента? (смеется) Нет, вряд ли, – сказал Соленов в интервью телеграм-каналу «VF – Влажный Футбол».

Полуфинальный матч МФЛ «Родина Медиа» – «На Спорте» завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «НС» проиграл со счетом 6:7.