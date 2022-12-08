«Броуки» хотят пригласить Гатагова: «Дуэт Сос-Сос – это прекрасно. Будет тандем с Сосниным»
«БроукБойз» заинтересованы в приглашении Сослана Гатагова.
Сегодня «На Спорте» объявил об уходе 30-летнего Гатагова с поста главного тренера команды.
«Могу сказать честно: мы, «Броуки», оповестили Сослана Гатагова о своем интересе.
Дуэт Сос-Сос – это прекрасно в моем понимании.
Смысл в том, что у нас будет тренерский дуэт, но Антон Соснин, реально лучший полузащитник медиафутбола, будет еще и играть», – написал основатель «Броуков» Дмитрий Егоров.
«Мы уточняли у Антона Соснина о такой возможности. Его кандидатура Сослана устроила. Антон будет играющим тренером. А так у них будет тандем. Слово за самим Гатаговым», – добавил телеграм-канал «БроукБойз».
Ранее сообщалось, что Гатагов может возглавить «Амкал».
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