«Броуки» хотят пригласить Гатагова: «Дуэт Сос-Сос – это прекрасно. Будет тандем с Сосниным»

«БроукБойз» заинтересованы в приглашении Сослана Гатагова.

Сегодня объявил об уходе 30-летнего Гатагова с поста главного тренера команды.

«Могу сказать честно: мы, , оповестили Сослана Гатагова о своем интересе.

Дуэт Сос-Сос – это прекрасно в моем понимании.

Смысл в том, что у нас будет тренерский дуэт, но Антон Соснин, реально лучший полузащитник медиафутбола, будет еще и играть», – написал основатель «Броуков» Дмитрий Егоров.

«Мы уточняли у Антона Соснина о такой возможности. Его кандидатура Сослана устроила. Антон будет играющим тренером. А так у них будет тандем. Слово за самим Гатаговым», – добавил телеграм-канал «БроукБойз».

Ранее сообщалось, что Гатагов может возглавить «Амкал».