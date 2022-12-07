Осипов показал награды победителям Winline Media Football Awards

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов показал награды победителям премии Winline Media Football Awards – ими станут ювелирные изделия.

«Скоро станут известны обладатели таких вот именных памятных наград. Будет масса новостей и неожиданных сюрпризов», – заявил Николай.

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

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