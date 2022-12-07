«Глупые президенты клубов разрушают смысл этих наград». Некит 2Drots о премии Winline Media Football Awards

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Президент 2Drots Некит прокомментировал результаты зрительского голосования на премию Winline Media Football Awards

«Media Football Awards. Вчера закончилось зрительское голосование на сайте, и мы видим неадекватность выбора у толпы. Возможно эта вина глупых президентов, которые тупо просят за своих голосовать, разрушая вообще смысл этих наград.

Но ничего страшного, т.к. у президентов, капитанов и СМИ есть свой голос, и тут, я надеюсь, люди будут более адекватно выбирать, а не тупо своих игроков.

В моем случае – это сложнее, потому что мы ####### игру, и наши игроки по праву лучшие в этом году», – заявил Некит в своем телеграм-канале 13Kai.

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