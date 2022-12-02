«Мои фавориты – Эд и Кутуз». Некит 2Drots о номинации «Игрок Года»

Президент 2Drots Некит прокомментировал номинантов на приз «Игрок Года».

– Пацаны, вот это #####. Я захожу в телеграм – там Герман говорит голосовать за своих. К вам [«БроукБойз»] тоже захожу сегодня в паблик – только своих написали. Ноль объективности, ты хочешь сказать, что здесь кашу сваришь?

– Ну а как это голосование идет?

– Ну, как Левшук может быть игроком года, братан? Он команде года, может быть.

– Знаешь, я скорее Эду бы отдал, потому что столько по здоровью мучался, с грыжами играл, а так, конечно, Кутуз с Эдом.

– Конечно, мои фавориты – это Эд и Кутуз. Это просто невероятное что-то – парни очень много сделали. Кутуз – как игрок, а Эд еще и медийно, – заявил Некит телеграм-каналу «ФК БроукБойз».