Эрик выложил фото Кузнецова с судьей Жилинским: «Оплата прошла»

Полузащитник 2Drots Эрик выставил фото в своем телеграм-канале «Wonderful_liar/ А че будет?» тренера команды и главного арбитра финального матча Winline Медиалиги Дмитрия Жилинского и подписал: «Оплата прошла».

Ранее состоялся финальный матч МФЛ 2Drots – (1:1, 3:1 в серии буллиталити). Дмитрий Жилинский был главным судьей этой игры.

Президент «РМ» Текила высказывал недовольство судейством, в том числе из-за поставленного пенальти.

А потом спорил с Кузнецовым, потому что Дмитрий говорил игрокам, чтобы они подставлялись и зарабатывали нарушения.