Эрик выложил фото Кузнецова с судьей Жилинским: «Оплата прошла»

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Полузащитник 2Drots Эрик выставил фото в своем телеграм-канале «Wonderful_liar/ А че будет?» тренера команды Дмитрия Кузнецова и главного арбитра финального матча Winline Медиалиги Дмитрия Жилинского и подписал: «Оплата прошла».

Ранее состоялся финальный матч МФЛ 2Drots – «Родина Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити). Дмитрий Жилинский был главным судьей этой игры. 

Президент «РМ» Текила высказывал недовольство судейством, в том числе из-за поставленного пенальти.

А потом спорил с Кузнецовым, потому что Дмитрий говорил игрокам, чтобы они подставлялись и зарабатывали нарушения.

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