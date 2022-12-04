Эрик выложил фото Кузнецова с судьей Жилинским: «Оплата прошла»
Полузащитник 2Drots Эрик выставил фото в своем телеграм-канале «Wonderful_liar/ А че будет?» тренера команды Дмитрия Кузнецова и главного арбитра финального матча Winline Медиалиги Дмитрия Жилинского и подписал: «Оплата прошла».
Ранее состоялся финальный матч МФЛ 2Drots – «Родина Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити). Дмитрий Жилинский был главным судьей этой игры.
Президент «РМ» Текила высказывал недовольство судейством, в том числе из-за поставленного пенальти.
А потом спорил с Кузнецовым, потому что Дмитрий говорил игрокам, чтобы они подставлялись и зарабатывали нарушения.
Комментарии