Депутат Милонов о призе в 7,5 млн рублей за победу в Медиалиге: «Деньги стали золотистым стафилококком российского футбола и поедают его изнутри»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о призе в размере 7,5 миллиона рублей за победу 2Drots в Winline Медиалиге.

«Сравните, сколько получают неплохие мастера фигурного катания и неумехи, поющие коровы и бегемоты, которые строят из себя фигуристов во всяких телешоу.

Они получают больше, к сожалению, потому что рейтинги больше, и касса больше. Но, естественно, это несправедливо.

Деньги не должны развращать наш спорт. И мы не должны осыпать золотым дождем всех этих биороботов, которые приезжают не играть за клуб, а зарабатывать бабло.

К сожалению, деньги стали золотистым стафилококком российского футбола и поедают его изнутри», – сказал Милонов.

В финальном матче «Дроты» обыграли «Родину Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити) и стали двухкратными победителями МФЛ.