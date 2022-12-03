Гудай: «Жена сказала: «#####, если не выиграешь, можешь не возвращаться». Меня бы домой не пустили»

Защитник 2Drots Денис Гудаев поделился эмоциями после победы в финале Winline Медиалиги над «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити).

– Гудай, каково это стать двукратным чемпионом Медиалиги?

– Да, кайф. Меня бы домой не пустили. Я на 9 дней уехал, а у меня жена одна с двумя детьми. Она мне сказала: «#####, если не выиграешь, можешь не возвращаться».

– Давно не было пародий.

– Пока нет возможности, тяжело.

– Некит, который просит дать ему «Персону года», не подходит на человека, который вдохновляет на пародию?

– Нет, он меня выгонит из команды. Я на президентов своих не могу снимать. На своего тренера очень много тоже есть прикольных моментов и на президентов, но я не снимаю, потому что меня отчислят или на банке буду сидеть, – передает слова Гудая корреспондент Sports.ru Илья Ковалев.