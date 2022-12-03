Экс-судья Федотов о пенальти 2Drots: «Игрок «дротов» не тянулся к мячу, никакого 11-метрового нет!»
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота «Родины Медиа» в финале Winline Медиалиги.
За пять минут до конца первого тайма матча с 2Drots Алекс сфолил в штрафной площади на Артеме Талабко.
Арбитр Дмитрий Жилинский посмотрел повтор и назначил 11-метровый.
«Сначала игрок 2Drots находился в пассивном офсайде (тут все норм, пропускаем).
Игрок «Родины Медиа» тянется к мячу, а игрок 2Drots поднимает ногу вверх и подставляет ее. Игрок 2Drots не тянулся к мячу 😂
В данном эпизоде следовало продолжить игру (игровой контакт). Никакого 11-метрового тут нет!» – написал Федотов в своем телеграм-канале.
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