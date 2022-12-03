Более 145 тысяч зрителей смотрели финал Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа». Это новый рекорд

В Winline Медиалиге установлен новый рекорд по числу зрителей.

Финал второго сезона между 2Drots и «Родиной Медиа» в концовке смотрели более 145 тысяч зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен в игре 1/4 финала этого сезона между «Амкалом» и «дротами» – тот матч на пике смотрели чуть более 129 тысяч зрителей.

Основное время матча 2Drots – завершилось вничью – 1:1. В серии буллиталити победу одержали «дроты» (3:1), которые выиграли турнир второй сезон подряд.