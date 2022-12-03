Кузнецов ответил Текиле: «Я в центре поля просил подставляться, а не в штрафной!»

ответил Текиле по поводу претензий к хитростям на поле.

Форвард «Родины Медиа» в перерыве финала против 2Drots (1:1, второй тайм) заявил, что тренер «дротов» дал своим игрокам команду подставляться.

В концовке первого тайма 2Drots заработали пенальти, который реализовал Сэмио.

В перерыве Кузнецов и Текила встретились на бровке. Представитель показал тренеру ролик, где он говорит своим игрокам подставляться.

«Я сказал в центре поля подставляться, а не там [в штрафной]! Вы в штрафную три раза вошли!» – отреагировал на претензии Кузнецов.