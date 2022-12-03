Тарасов о финале Медиалиги: «Он тяжелее и эмоциональнее, чем все до этого. Ненавижу сидеть на бровке»

Полузащитник «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов высказался перед финалом 2-го сезона Winline Медиалиги против 2Drots.

– А ты чувствуешь, что вы («Родина Медиа») перед игрой в более выигрышной ситуации, более расслабленные?

– У меня были финалы в жизни, невозможно быть в выигрышной или в спокойной ситуации, то есть это все равно напряжение. Я ненавижу сидеть на бровке, в раздевалке или смотреть по телевизору, мне легче играть. Меня ждет еще тяжелее и эмоциональнее финал, чем все, которые были до этого.

– Твоя ставка на игру.

– Безусловно, мы приехали за победой, это была наша изначальная цель, когда мы строили команду. Проигрывать я не умею. В том сезоне у нас была осечка в полуфинале, в этом мы не должны ее допускать.

Мы идем по графику 2Drots, ни разу не проиграв», – сказал Тарасов в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Сам Дмитрий принять участие в матче не сможет. В полуфинале МФЛ против «На Спорте» (1:1, 7:6 буллиталити) он получил красную карточку.