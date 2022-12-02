Егоров о Тарасове: «Он не говорил, что «Броуки» должны перебить пенальти «Родине». Ему нужен результат – вот и 2Drots тоже»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал дисквалификацию хавбека «Родины Медиа» Дмитрия Тарасова.

«Мое мнение: Тарасова уважаю и хочу, чтобы он сыграл, но, во-первых, как президент «Броуков» спрошу – скажите, вы помните, чтобы Дима бился за медийность матчей и просил не удалять Павла Лелюхина на первых минутах игры с «На Спорте» за 500 тысяч рублей? Он ведь тоже мог сказать, что нога докатилась до него через мяч. Но нет – он показывал на следы крови и требовал удаления.

Еще вопрос: что говорил Дмитрий Тарасов, когда мы играли в этом сезоне и судья выдумал новое правило в матче против «Родины», не дав «Броукам» перебить пенальти? Он ведь как бывший игрок сборной мог сказать: «Ребята, полная чернь творится, идите перебейте». Но нет, не сказал. Почему он так сделал? Потому что ему нужен результат. Вот и 2Drots нужен результат.

Во-вторых, если «Родина» и должна кому-то задавать вопросы, то КДК и лигe. Только они, не переваливая ответственность на 2Drots, должны сказать: Контакт не на удаление. Но подставляться тоже не хотят. Все просто: Тарасов не сыграет. И точка», – сказал Егоров.