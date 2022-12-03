«Мы запустим специальное приложение для болельщиков». Егоров о новой концепции «Броуков»

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о новой концепции команды.

«Итак, друзья. Новая концепция «Броуков» выбрана. В январе 2023 года до того, как мы отправимся на турнир в Казахстан, будет запущено специальное приложение.

В рамках этого приложения вы сможете выбирать форму команды, вы станете акционером клуба, вы будете влиять на кадровые, в том числе и тренерские решения.

Мы будем единым целым, и «Броуки» действительно станут народной командой. Пока функционал этого приложения еще не запущен, мы открываем группу Вконтакте, где в ближайшее время будут проведены голосования: о том, кто останется в команде, кто ее покинет.

Пока приложение не вступило в силу, основное решение будет за нами, но 60% принадлежат вам (болельщикам), – сказал Егоров в ролике на ютуб-канале «ФК Броуки».