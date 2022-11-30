Герман о Роналду в Саудовской Аравии: «В «МЮ» его снова не полюбили, а там на руках носить будут. Плюс обеспечит жизнь пра-пра-пра-пра-правнукам»

Герман Эль Класико высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

Сегодня появилась информация, что форвард сборной Португалии, ранее покинувший «Манчестер Юнайтед», близок к переходу в «Аль-Наср».

«Ходят слухи, что Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Контракт – на 2,5 года, форвард может получать 200 млн евро за сезон (так пишет Marca).

Ну а че, в «МЮ» его снова не полюбили, а в Саудовской Аравии будут на руках носить + обеспечит отличную жизнь не только пра-пра-пра-правнукам, но и пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнукам», – написал основатель «Амкала» в своем телеграм-канале.