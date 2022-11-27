Второй тренер Миллер, скорее всего, возглавит «Амкал» после Нового года

Герман анонсировал скорые перестановки в тренерском штабе «Амкала».

До конца этого года и. о. главного тренера команды останется .

После этого, скорее всего, команду возглавит Виталий Миллер, второй тренер «Амкала».

Об изменениях Герман сообщил на стриме на твич-канале mamenych.

Маврин был назначен и. о. главного тренера 9 ноября после отставки Юрия Бабина.

«Амкал» вышел в плей-офф второго сезона , но в четвертьфинале уступил 2Drots (3:4).