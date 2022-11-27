Второй тренер Миллер, скорее всего, возглавит «Амкал» после Нового года
Герман анонсировал скорые перестановки в тренерском штабе «Амкала».
До конца этого года и. о. главного тренера команды останется Василий Маврин.
После этого, скорее всего, команду возглавит Виталий Миллер, второй тренер «Амкала».
Об изменениях Герман сообщил на стриме на твич-канале mamenych.
Маврин был назначен и. о. главного тренера 9 ноября после отставки Юрия Бабина.
«Амкал» вышел в плей-офф второго сезона Winline Медиалиги, но в четвертьфинале уступил 2Drots (3:4).
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